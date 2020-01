Lo sceneggiatore di Crisi Sulle Terre Infinite rivela uno dei suoi cameo preferiti

Crisi Sulle Terre Infinite è ormai giunto a conclusione negli USA ed è tempo di bilanci e commenti. Non fa eccezione Marc Guggenheim, che rivela quanto sia stato piacevole far comparire un noto personaggio all'interno del crossover dell'Arrowverse

A quanto pare lo sceneggiatore è lieto di condividere con gli spettatori i suoi momenti migliori legati allo show targato DC. Su richiesta dei fan, aveva ironicamente fatto sapere la sua in relazione al ritorno del Flash di Ezra Miller e a quanto fosse costato ingaggiarlo.

Ora torna a parlare di un altro personaggio arrivato a sorpresa sugli schermi: Lucifer ha fatto il suo ingresso nel crossover nella realtà denominata Earth-666. Guggenheim, intervistato da comicbook.com, ha commentato così:

"È buffo, stiamo scrivendo per questi personaggi che sono talmente familiari per noi in quanto scrittori, che mentre li scriviamo è come se li stessimo vedendo. Vediamo le scene comparire nelle nostre menti e sentiamo le loro voci nella nostra testa persino prima di vedere la scena. Direi che probabilmente il cameo di Lucifer ha superato di gran lunga le mie più floride aspettative "

Si è poi complimentato con gli attori che hanno girato la scena ed ha ammesso di essere stato davvero colpito dall'alchimia di quella scena, elogiando infine la sceneggiatrice Lauren Certo, che ha scritto quella parte di copione.

Sembra essere proprio il periodo di bilanci per tutte le star dell'Arrowverse, infatti anche Stephen Amell ha scritto un tweet di addio al suo Green Arrow, dopo anni di onorato servizio.