Lo sceneggiatore di Rogue One non lavorerà sulla serie di Cassian Andor

Leggiamo altri retroscena riguardo la serie incentrata sul personaggio visto in Rogue One: dopo aver scoperto che Cassian Andor ha rischiato la cancellazione, adesso vi sveliamo che lo sceneggiatore del film originale non farà parte del team al lavoro sullo show.

A confermarlo è lo stesso Gary Whitta, che ha deciso di rispondere alle domande poste dai fan su Twitter. Come era prevedibile uno dei primi messaggi riguardava proprio un suo eventuale coinvolgimento nella serie TV che esplorerà il passato dell'agente della Ribellione Cassian Andor. L'utente della celebre piattaforma social ha chiesto infatti: "Stai aiutando in qualche modo la serie dedicata a Cassian e K2?".

Come potete leggere nell'immagine presente in calce alla notizia, Gary Whitta ha dato una semplice e corta risposta: "No". Dalle indiscrezioni delle scorse settimane sembra che la sceneggiatura sarà opera di Tony Gillroy, che si occuperà anche della regia di alcuni episodi, mentre Stephen Schiff sarà lo showrunner responsabile della serie. Nelle puntate troveremo anche il personaggio interpretato da Alan Tudyk, il droide K-2SO, diventato in poco tempo un fan favorite.

Secondo una delle ultime notizie le riprese di Cassian Andor inizieranno a giugno, nei prossimi mesi quindi potremo leggere qualche informazione sull'attesa serie TV ambientata nel mondo di Star Wars.