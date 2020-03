La sceneggiatrice di She-Hulk ha paragonatoStar Wars: L'ascesa di Skywalker al CoronaVirus

Ex avversarie nelle sale cinematografiche, adesso Marvel e Star Wars camminano fianco a fianco sotto il vessillo di Mickey Mouse, ma ciò non impedisce di fare commenti decisamente inclementi sui rispettivi lavori. È questo il caso di Dana Schwartz, sceneggiatrice di She-Hulk, che non ha apprezzato l'Episodio IX di J.J. Abrams.

Solo poche ore fa la scrittrice aveva pubblicato sul suo profilo Twitter il seguente post, nel quale ha paragonato Star Wars: L'ascesa di Skywalker alla disastrosa pandemia causata dal CoronaVirus in ogni angolo del pianeta.

"Il COVID-19 sarà come L'ascesa di Skywalker. È un incubo. Sarà una lotta sfiancante. Ma alla fine riusciremo a superare tutto questo e faremo finta che tutto ciò non sia mai accaduto."

Il post non è certamente sfuggito agli occhi dei superiori della sceneggiatrice, che in brevissimo tempo ha cancellato il post, che non possiamo quindi riportarvi, ma di cui troverete traccia nella fonte in calce.

Fin dai primi istanti la pellicola di Abrams ha ricevuto le più dure delle recensioni, probabilmente vincendo la medaglia d'oro tra i film più osteggiati della saga lucasiana, ma un commento del genere sarà sicuramente valso alla Schwartz una grande lavata di capo.

Intanto, seppur a rilento, i lavori per la serie Marvel Studios continuano e le riprese potrebbero iniziare già il prossimo novembre. Anche se non è ancora stato annunciato il nome dell'attrice titolare, alcuni rumor suggeriscono da tempo Alison Brie per il ruolo dell'eroina verde, al cui fianco potrebbe tornare anche Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner .