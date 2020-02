Lo sceneggiatore di The Flash sul rivoluzionario approccio narrativo della sesta stagione

Dopo aver rassicurato tutti sul possibile abbandono di un personaggio di The Flash, lo sceneggiatore si concentra sul modo in cui è stata scritta la sesta stagione e sull'approccio innovativo ricercato dagli autori.

Tale approccio si basa sul ridurre la lunghezza degli archi narrativi in modo da poter raccontare diversi eventi importanti nel giro di una sola stagione. Molte serie, al contrario, si basano sul costruire per ogni stagione un accadimento importante che trova il culmine solo nel finale. Altre serie ancora si focalizzano sul raccontare una storia diversa ad ogni puntata (ciò avviene soprattutto per i cosiddetti procedurali).

La strada intrapresa per la sesta stagione di The Flash è invece un compromesso perfetto, secondo quanto rivelato da Eric Wallace a TV Line: "Ho sfidato tutti a raccontare la storia più incredibile su Flash, in tutte le sei stagioni, e accidenti se ce l'hanno fatta. Non siamo più in un film horror, stiamo invece per entrare in quello che chiamerei il territorio degli sci-fi... dato che stiamo accorciando le stagioni e stiamo inserendo i cattivi esclusivamente in pochi episodi, le storie bruciano di più e più in fretta, e ciò significa che possiamo andare avanti e fare cose ancora più incredibili, e realizzare obbiettivi narrativi ed emozionali che non eravamo in grado di realizzare in passato... è stata la più grande benedizione che si potesse avere"

Usando un linguaggio videoludico, ciò che hanno cercato di fare è stato aggiungere diverse boss fight nel corso della stagione, evitando di costringere gli spettatori ad attendere il season finale per assistere a qualcosa di veramente interessante. Sicuramente una buona novità, che permette agli autori di scrivere storie accattivanti che non si esauriscono subito, ma che non vengono tirate neanche troppo per le lunghe. Cosa ne pensate? È un approccio che potrebbero usare anche altre serie?

Non è l'unica novità della sesta stagione, dato che ora The Flash ha una nuova sigla.