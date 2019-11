Anche lo sceneggiatore di Watchmen è contento del ritorno di Rick and Morty

Dopo una pausa piuttosto lunga, c'è chi dice per via di alcuni problemi relativi all'acquisizione di WarnerMedia da parte di AT&T e dal fatto che sia stata ordinata una quantità enorme di episodi (ben 70), sono finalmente arrivati i primi nuovi episodi di Rick and Morty.

Si tratta di una serie animata estremamente popolare, che entra nel palinsesto di WarnerMedia affiancandosi ad altri prodotti di qualità, uno su tutti Watchmen, il nuovo show basato sul graphic novel di Alan Moore e sceneggiato da Damon Lindelof.

Proprio lo showrunner di Watchmen è stato uno dei più contenti del ritorno di Rick and Morty, come si può notare da uno dei suoi ultimi post su Instagram. Lindelof ha postato un'immagine di Mr. Meeseeks (Mister MiGuardi in italiano), uno dei personaggi più noti dello show, seduto su Marte nella celebre posa di Doctor Manhattan nel fumetto originale.

Non si tratta dell'unica celebrity ad apprezzare la serie: come ricorderete, anche Chris Evans, Captain America, si è dichiarato fan di Rick and Morty.

Come detto, sono previsti un bel po' di nuovi episodi per la serie animata, anche se non è ancora chiaro quando verranno messi in onda. Si pensa che il modo più probabile sia a cadenza annuale, come avvenuto per le prime stagioni. Watchmen invece al momento non è ancora stato rinnovato per ulteriori stagioni, per cui al momento Lindelof ha il tempo di vedere tutti gli episodi di Rick and Morty che vuole.