Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame sul futuro di Loki

Con le riprese di Loki imminenti, è chiaro che inizieremo a leggere più informazioni su questa serie tv prodotta per Disney+ molto presto.

Chiaramente, però, il personaggio di Loki, interpretato da Tom Hiddleston, è morto per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. La serie tv, però, che debutterà soltanto nella primavera del 2021 sulla nuova piattaforma digitale della Disney, sarà incentrata sul Loki "del passato".

Quando i Vendicatori tornano indietro nel tempo per recuperare le gemme dell'Infinito in Avengers: Endgame, il Loki degli eventi di The Avengers del 2012 riesce ad entrare in contatto con il Tesseract e si teletrasporta lontano da New York City. Questo non cambierà gli eventi dei film successivi (il futuro, come ci viene spiegato in Endgame, non viene alterato), ma dà una possibilità ai Marvel Studios di esplorare cosa è accaduto a quella versione di Loki dopo essersi teletrasportato e, stando ad alcuni rumor, finirà per alterare alcuni eventi storici.

Intervistati a riguardo, gli sceneggiatori dei due ultimi film sugli Avengers, Christopher Markus & Stephen McFeely, cercano di spiegare, a loro modo, dove sia finito Loki: "Chissà, è da determinare. Probabilmente andrà ad Asgard a creare un po' di scompiglio, sicuramente è un male.". Ma una volta pressati dalla stampa a fornire più informazioni, i due tagliano corto: "ascoltate, non lavoriamo nella Marvel. Quindi non lo sappiamo con certezza".