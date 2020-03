Westworld 3: gli sceneggiatori di Games Of Thrones Benioff e Weiss appariranno nella serie

Da Westeros a Westworld il passo è breve e i due sceneggiatori dietro a Game Of Thrones hanno voluto prendersi una vacanza per vedere con i propri occhi il mondo creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Tra showrunner di successo certi favori vengono sempre concessi ed è così che è nato il cameo di David Benioff e Dan Weiss.

Compariranno nella seconda puntata e a quanto pare interpreteranno il ruolo di due tecnici della Delos, l'organizzazione che si occupa di fabbricare gli automi per i vari parchi a tema descritti nella serie. Probabilmente la loro sarà soltanto una comparsa di qualche secondo, ma non è escluso che abbiano la possibilità di pronunciare qualche battuta importante. L'episodio si intitolerà The Winter Line: potrebbe essere una mera coincidenza, ma il tema dell'inverno ha fatto da sfondo a praticamente tutto Game of Thrones. Un'occasione troppo ghiotta per non invitare le due figure principali dietro alla serie fantasy che ha fatto di quel "Winter is coming" un tormentone a livello mondiale. Possiamo aspettarci draghi alati e immense barriere per tenere a bada gli Estranei? Quasi, visto che la breve sinossi dell'episodio recita: "Le persone costruiscono molti muri. Porta sempre un martello con te".

Più che l'inverno i fan di Westworld aspettano la primavera, dato che la serie tornerà sui teleschermi a partire dal 16 marzo 2020. Per avere un primo parere vi rimandiamo alla recensione delle prime 4 puntate di Westworld. Prima però è bene fare un ripasso, vista la valanga di avvenimenti contenuti nelle precedenti stagioni, e passare in rassegna la timeline di Westworld.