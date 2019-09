Gli sceneggiatori di GoT agli attori: 'È incredibile che siate ancora vivi'

Gli Emmy di Game of Thrones, nonostante l'esiguo numero di vittorie in proporzione all'incredibile numero di nomination ricevute, sono stati una vittoria dei singoli quanto del gruppo: a testimoniarlo ci sono i trionfi di Peter Dinklage, magistrale per otto stagioni nei panni di Tyrion, e dell'intero show come Miglior serie drammatica.

Proprio in seguito a quest'ultima vittoria è arrivato il commento entusiasta di David Benioff e Daniel Weiss, i tanto criticati sceneggiatori che dopo la messa in onda dell'ottava stagione erano diventati bersaglio di un astio senza precedenti da parte di fan e critica (ricorderete tutti sicuramente la famosa questione della petizione).

C'è un tempo e luogo per ogni cosa però, e questo è senz'altro il momento dei festeggiamenti e delle soddisfazioni: "Questi ultimi dieci anni sono stati i migliori anni della nostra vita, per noi e per chi ha lavorato con noi. Non riesco ancora a credere che ce l'abbiamo fatta, che abbiamo davvero finito. L'abbiamo fatto tutti insieme, ed ora è davvero finita" ha ringraziato Benioff, lasciando spazio a Weiss per ricordare le notti passate a girare nel freddo gelido di Belfast: "È incredibile che siate ancora vivi!"

Tempo di addii anche per gli attori, dunque: Gwendoline Christie, ad esempio, ha approfittato del red carpet per tributare l'ultimo saluto a Brienne. Nonostante il trionfo, però, qualcuno dei protagonisti sembra doversi ancora mettere in pari con gli episodi!