La sceneggiatrice di Batwoman sul coming out di un personaggio nella nuova puntata

Un noto personaggio ha dichiarato pubblicamente il proprio orientamento sessuale nella nuova puntata di Batwoman. La sceneggiatrice della serie commenta la vicenda e parla delle sfide narrative che la serie si pone.

Avevamo già parlato del coming out di Batwoman nella puntata How Queer Everything Is Today e di come l'eroina si sia presa la responsabilità di ergersi a simbolo di libertà sessuale. Ora, a parlare della decisione in fase di scrittura, arriva la sceneggiatrice Caroline Dries che, in un'intervista ad Audostraddle, rivela:

"Quando ho firmato per lavorare su Batwoman ho subito pensato a quanto questa fosse una serie riguardante una donna che è eccezionalmente forte, sicura di sè e molto a suo agio con ciò che è in quanto lesbica. È una tosta, sa combattere, è dura, ed è vulnerabile, ha un grande cuore, ma poi si mette un costume e nasconde tutte queste caratteristiche. [...] Questo tipo di narrativa non funziona secondo me, quindi ho pensato: beh, se non funziona per me forse non funziona neanche per Kate".

La showrunner dice quindi di essere arrivata ad un punto di svolta proprio con Crisi Sulle Terre Infinite, in cui a ciascun eroe viene affidato un nome specifico in base a ciò che rappresenta. Batwoman diventa così Paragon of Courage. A questo punto sembrava naturale, dunque, che Batwoman avesse il coraggio di prendersi la responsabilità di uscire allo scoperto.

"Ciò potrebbe mettere la sua identità segreta a rischio, o probabilmente far sì che chi non apprezza le persone gay la odino, ma si sente comunque in dovere di farlo".

La stessa Dries ha raccontato di come la protagonista di Batwoman abbia pianto dopo aver letto il copione della puntata.