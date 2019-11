Per la sceneggiatrice di Batwoman la doppia sessualità di Kate ha un motivo ben preciso

Fin dal primo episodio di Batwoman Kate ha scelto di non indossare alcuna maschera, tranne ovviamente quella a forma di pipistrello, e ha messo immediatamente in chiaro la sua omosessualità, orgogliosa di quello che è. La showrunner Caroline Dries non potrebbe essere più fiera di lei, ma ci tiene a spiegare un importante dettaglio in merito.

"Voglio mantenere l'omosessualità di Kate uno dei tratti distintivi della serie. Lotterà sempre per avere una vita privata al di fuori di quella professionale perché è una persona comune che, come tutti, s'innamora. Ovviamente continueremo ad esplorare il suo essere a suo agio con la sua omosessualità, ma ciò la porterà inevitabilmente a mettersi in discussione."

L'intera Gotham è infatti convinta che sia eterosessuale e Kate non potrà fare a meno di pensare che stia in qualche modo mentendo alla città e a se stessa, negando il suo vero io: "Cosa sta facendo? Se lei è un simbolo [di giustizia e onestà] è davvero giusto far credere a tutti di essere qualcuno che non è? Sono questi dubbi che la tormentano." continua la Dries.



Ruby Rose sta impersonando in maniera magistrale la ragazza pipistrello e se il suo personaggio è estremamente fedele ai fumetti, la nipotina di Alfred Julie Pennyworth ha pochissime caratteristiche del suo alter-ego a matita. Il prossimo episodio di Batwoman andrà in onda il 1o dicembre e vedremo la temibile vendetta di Alice appena prima dell'inizio di Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà l'8 dicembre.