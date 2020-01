La sceneggiatrice di The Witcher spiega perché sono stati tagliati dei dialoghi di Geralt

Se frequentate Internet e i social network, vi sarete accorti che la maggior parte dei meme su The Witcher di Netflix, riguardino il costante uso dell'espressione "Hmm" da parte di Geralt, e in generale il fatto che il personaggio interpretato da Henry Cavill parli meno di quanto ci si aspettasse.

Come ricordato più volte infatti, la serie prende ispirazione dai libri piuttosto che dai videogiochi, e se in questi ultimi Geralt è effettivamente piuttosto silenzioso, nei racconti di Sapkowski il personaggio è anche piuttosto chiacchierone certe volte (per approfondire, sul nostro sito trovate tutte le differenze tra libri e serie TV di The Witcher).

Il perché di questa scelta di tagliare i dialoghi anche nella serie TV lo ha spiegato la sceneggiatrice Lauren Hissrich su Reddit in una recente sessione di AMA (Ask Me Anything): "Geralt parla davvero molto nei libri, e per me per la maggior parte del tempo funzionava. Ma mi ricordo di aver letto La Voce della Ragione ed aver pensato "Ma a un certo punto Iola non igorerebbe il suo voto di silenzio per dirgli di non parlare così tanto?".

Henry Cavill in effetti, in una prima stesura dello show, aveva decisamente più dialoghi, ma insieme alla sceneggiatrice si è deciso che la cosa funzionasse poco: "Nel primo episodio Geralt parlava un sacco. Abbiamo finito per tagliare molti dei suoi dialoghi perché non ci sembrava reale, o come una persona parlerebbe davvero. Henry ed io abbiamo lavorato molto insieme per far sì che sembrasse incredibilmente intelligente, con lo stesso sarcasmo e quant'altro, ma anche una persona che non voglia sempre far parte della conversazione".

Siete d'accordo con le sue parole? Avete già letto la nostra recensione di The Witcher?