La scenografa di Game of Thrones lavorerà anche al prequel House of the Dragon

Discussing Film riporta che la scenografa Deborah Riley, che è stata la production designer di Game of Thrones a partire dalla quarta stagione, continuerà a dare vita a Westeros anche nel prequel House of the Dragon, ambientato 300 anni prima gli eventi della serie originale e incentrati sulla casata dei Targaryen.

Grazie al lavoro svolto nella serie targata HBO, in questi anni Riley ha vinto insieme ai suoi colleghi 4 premi Emmy su 5 nomination ottenute. Dopo aver studiato architettura, Riley si è dedicata alla scenografia e nel suo curriculum ci sono film come The Matrix (1999), Anna and the King (1999), Moulin Rouge (2001) e 21 grammi (2003). Tra i lavori che l'hanno vista come production designer, segnaliamo Nothing Left to Fear (2013) e Demonic (2015).



La notizia del prequel di Game of Thrones è arrivata pochi giorni dopo a quella della cancellazione dello spin-off con Naomi Watts. Il nuovo show vedrà il coinvolgimento di Miguel Sapochnik (il regista di alcuni degli episodi più celebri di GOT, come La Battaglia dei Bastardi e La Lunga Notte), che scriverà e dirigerà diversi episodi, in più ricoprirà anche il ruolo di showrunner insieme a Ryan Condal.



A inizio gennaio, inoltre, HBO ha confermato che House of the Dragon uscirà nel 2022. Nonostante manchi molto tempo e non si conoscano i dettagli della serie, potrebbe esserci la porta aperta per un personaggio di Game of Thrones, almeno stando ai desideri di chi lo interpreta.