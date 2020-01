Lo scettro di Loki appare in un breve video su Twitter

Ormai manca poco all'inizio delle riprese di Loki. I fan Marvel sono a caccia di anticipazioni e notizie sulla nuova serie stand-alone che avrà per protagonista il fratello di Thor, interpretato da Tom Hiddleston. Il prop master dei Marvel Studios ha recentemente mostrato su Twitter un oggetto di scena che risulterà familiare.

Lo scenografo Russel Bobbitt ha infatti pubblicato un breve video presentando una parte del materiale a cui sta lavorando: si tratta dello scettro di Loki nella saga degli Avengers. Se, come pare, la serie Loki vedrà il villain viaggiare nel tempo, probabilmente vedremo alcuni momenti iconici delle sue origini e della sua storia. Magari un ritorno alla battaglia di New York, o il momento in cui Loki riceve lo scettro dal servitore di Thanos, The Other.

Si tratta di una piccola anticipazione, che può forse per il momento placare la fame di novità dei fan. Naturalmente, con quando dalla pre-produzione di Loki si passerà alla produzione vera e propria, si accumuleranno come di consueto anticipazioni, indiscrezioni e altre notizie che daranno luogo - ci possiamo scommettere - a teorie dei fan di ogni tipo.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente confermato che la serie su Loki si collegherà in qualche modo al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Loki dovrebbe debuttare su Disney+ all'inizio del 2021.