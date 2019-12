Lo scettro sceglie Stargirl nel primo teaser trailer della serie targata DC

"Lo scettro ha scelto me, e io scelgo voi". Una nuova generazione di supereroi fa il suo debutto nel primo teaser trailer di Stargirl, diffuso oggi da DC Universe.

Il CCXP continua a riservarci sorprese a tema supereroi. Dopo le nuove immagini di The Falcon and The Winter Soldier e un primo scatto di WandaVision, anche il lato DC dei prodotti basati sui personaggi dei fumetti ci regala qualcosa: il primo teaser trailer di Stargirl.

La serie creata da Geoff Johns (ideatore anche del personaggio cartaceo) e prodotta da Greg Berlanti, che era stata annunciata per il secondo quarto del 2020, è stata presentata al CCXP con il video che trovate anche in calce alla notizia, e oltre a introdurre i protagonisti dello show, ci rivela anche in quale stagione avverrà il suo debutto, ovvero in primavera.

Nel teaser è Courtney Whitmore (interpretata da Brec Bassinger) a parlare, spiegando come la scelta dello Scettro Cosmico sia ricaduta su di lei, e come, in cambio, sarà lei a scegliere chi la affiancherà nelle sue avventure. Assieme lei vediamo poi altre due ragazze e un ragazzo, mentre a fine video arriva finalmente il suo alter ego in costume.

