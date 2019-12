La scheda della serie live-action di Avatar compare su Netflix: novità in arrivo?

Nella libreria di Netflix è comparsa da qualche ora la scheda della versione live-action di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria. Lo show verrà creato dagli stessi autori della serie animata, e i fan sono in attesa di scoprire se la presenza della scheda possa essere un indizio che anticipa qualche novità in arrivo sul progetto.

Tempo fa i creatori dello show, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, avevano spiegato:"L'opportunità di realizzare questo adattamento live-action de Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria ci emoziona. Non vediamo l'ora di portare il mondo di Aang nel mondo reale, come abbiamo sempre immaginato, grazie ad un cast culturalmente appropriato e multietnico.

Si tratta di un'occasione unica per partire dal grande lavoro fatto con la serie animata e approfondire i personaggi, le storie e il mondo creato per la serie.

Netflix ha intenzione di dare luce alla nostra visione per questa trasposizione e siamo davvero grati di poter collaborare con loro".



La serie animata de L'ultimo dominatore dell'aria è disponibile su Netflix da qualche giorno. Racconta la storia di Aang, avatar a cui spetta il compito di poter riappacificare le quattro nazioni che dividono il mondo, suddivise per i quattro elementi naturali e in guerra tra loro ormai da oltre un secolo.

La serie live-action di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria si concentrerà presumibilmente sulle dinamiche centrali della serie animata, e il progetto ha creato una grande aspettativa tra i fan. L'ultimo dominatore dell'aria verrà prodotta da Dan Lin, tra i produttori di IT.