Scherzi a Parte, Enrico Papi : 'Giletti sotto shock, non voleva firmare la liberatoria'

La prima puntata di Scherzi a Parte ha destato molte polemiche e a quanto pare il programma di Canale 5 farà ancora molto parlare di se per gli scherzi compiuti ai danni dei Vip nostrani. A rivelarlo è stato proprio Enrico Papi nel corso di una recente intervista.

Il conduttore esordisce parlando degli ottimi risultati in termini di ascolti ottenuti dice: "Un risultato così non me lo aspettavo, sono sincero. Però, sono contento di essere di nuovo a Mediaset". Il programma dopo molti anni si è totalmente rinnovato e ora, presenta anche la formula degli scherzi in diretta pensata proprio da Enrico Papi che sulla questione ammette: "Era da un po' che mi balenava in testa".

E quando il giornalista de Il Giorno gli chiede se qualche vip si è arrabbiato, il presentatore risponde: "Più di uno... Per esempio, uno dei miei preferiti è Mario Giordano. In Fuori dal Coro si occupa spesso del tema delle case occupate, e noi andiamo proprio a occupargli la casa con la complicità della moglie".

E ancora: "Anche Vladimir Luxuria non l'ha presa bene, tanto da chiamare i carabinieri: lo scherzo è il più breve della storia del programma, nemmeno dieci minuti e ho deciso di mandarlo in onda in versione integrale. Massimo Giletti, invece, era così sotto shock per la situazione paradossale in cui lo abbiamo messo che non voleva firmare la liberatoria".