Schitt's Creek torna a mostrarsi con il trailer della stagione conclusiva

Pop TV ha pubblicato il trailer della stagione conclusiva di Schitt’s Creek e, nonostante la natura comica della serie, non mancano momenti di abbracci e lacrime.

La serie tornerà per la sua sesta e ultima stagione il 7 gennaio 2020. Gli spettatori, insomma, avranno altri 14 episodi a disposizione prima di dover dire addio alla famiglia Rose che, a giudicare dal trailer, sembra che lascerà finalmente Schitt’s Creek e il Rosebud Motel. Ogni componente, inoltre, sembra pronto a intraprendere la propria strada.



"Io e la mia famiglia abbiamo vissuto in un motel negli ultimi tre anni", dice Johnny (Eugene Levy) nel video che trovate in cima all'articolo, "non scambierei la nostra permanenza per niente al mondo".

La premessa della sitcom è che i due coniugi Rose, Johnny e Moira (Catherine O'Hara), e i due figli David e Alexis (Daniel Levy e Annie Murphy), devono trasferirsi a Schitt's Creek dopo che hanno perso tutti i loro averi dopo essere stati truffati dal proprio commercialista.



La stagione conclusiva di Schitt's Creek arriva in uno dei momenti di picco dello show per quanto riguarda la popolarità e l'apprezzamento della critica, considerando che agli ultimi Emmy Awards (in cui hanno trionfato Game of Thrones e Fleabag) ha ottenuto tre candidature, diventando la prima serie targata Pop Tv a riuscirci e uno dei suoi episodi è stato candidato agli Eddie Awards, i premi dedicati ai migliori montaggi, i cui vincitori verranno annunciati il 17 gennaio 2020.