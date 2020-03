Ben Schnetzer sarà Yorick in Y: The Last Man: sostituirà Barry Keoghan

Dopo l'addio di Barry Keoghan all'adattamento televisivo di Y: The Last Man, la produzione dello show ha dovuto cercare un nuovo protagonista nel minor tempo possibile, in modo da rispettare i piani d'uscita, e lo ha trovato in Ben Schnetzer, che sarà dunque Yorick Brown.

Y: The Last Man si basa sulla serie a fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, in cui in seguito a un cataclisma muoiono tutti gli uomini cis del pianeta, con l'eccezione di Yorick (Schnetzer), il quale sarà accompagnato dalla scimmia cappuccino Ampersand. Il protagonista cercherà di scoprire la verità dietro questo misterioso evento.

Negli ultimi tempi, Schnetzer ha recitato nel pilot di un'altra serie targata FX: Gone Hollywood. Tra gli altri ruoli televisivi, segnaliamo La verità sul caso Harry Quebert e Happy Town. Per quanto riguarda il cinema, invece, è comparso in Warcraft, Snowden, Pride, The Book Thief, 7 Days in Entebbe, e The Riot Club. Inoltre, Schnetzer ha da poco debuttato a Broadway nell'opera The Nap.



Schnetzer si unisce dunque a un cast che al momento è composto da Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland e Amber Tamblyn. Come annunciato la scorsa estate, Eliza Clark sarà la showrunner di Y: The Last Man, dopo che Michael Green e Aïda Mashaka Croal, ossia gli showrunner originali, hanno deciso di tirarsi fuori dal progetto in seguito a divergenze creative con l'emittente. Nonostante i vari problemi emersi fino a ora, la produzione della serie dovrebbe iniziare ad aprile.