Schwarzenegger è Chief Action Officer di Netflix nel nuovo spot: esplosioni garantite!

Quando si parla di azione, Arnold Schwarzenegger è il nome più indicato a cui rivolgersi: Netflix conosce bene l'esperienza della star di Terminator nel campo e, dimostrando una certa saggezza, non ha esitato un attimo nel coniare per l'ex-governatore della California un ruolo che sembra già calzargli a pennello.

Nel nuovo spot pubblicato da Netflix per presentarci i suoi progetti di punta sul fronte action, la grande N ha infatti presentato il nostro Arnold come Chief Action Officer: è il buon Schwarzy in persona a spiegarci di cosa si tratta, mostrandosi intento a incoraggiare Henry Cavill e Chris Hemsworth a non andarci piano con pugni e spade rispettivamente in Tyler Rake e The Witcher, ma soprattutto vigilando attentamente sul numero e sulla qualità delle esplosioni presenti nei prodotti della piattaforma, che chiaramente è tenuta a questo punto ad attenersi agli standard elevati a cui è abituato l'attore di Commando e Predator!

Il nostro, d'altronde, è coinvolto in prima persona in più di una produzione Netflix in arrivo, tra cui quella Fubar presentataci dal primo trailer ufficiale nelle scorse settimane. Basterà l'intervento del nostro cyborg preferito a tenere alto il livello? Se uno come Schwarzenegger assicura che "nessuno colpisce forte come Netflix" noi, a dirla tutta, non riusciamo proprio a non fidarci.