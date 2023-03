Sciame, Billie Eilish riflette del suo esordio nella recitazione in una nuova clip!

Billie Eilish è ormai una sicurezza nel mondo della musica. Sciame segna il suo esordio nella recitazione che arricchisce ancor di più il suo curriculum di artista a tutto tondo. In una recente clip promozionale la cantante a riflettuto su questa nuova esperienza.

Nella serie la Eilish veste i panni di leader di una setta che, a quanto pare, sarà il principale motivo della manipolazione della protagonista. Nell'immagine pubblicata si vedono i primi scorci della parrucca bionda che indosserà nella serie. La cantante ci ha tenuto ad esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti di Donald Glover, creatore della serie e il suo affetto verso la costar Dominique Fishback.

"Guardare Dom farlo è stata una delle esperienze più incredibili della mia vita. Questa ragazza è fottutamente incredibile. Ti vorrò bene per sempre, te ne vorrò così tanto. Mi sento così onorata di far parte di qualcosa di così speciale, circondato da PERSONE così speciali" ha raccontato la cantante. Sciame ha già ottenuto una standing ovation dalla critica che, a quanto pare, ne sta apprezzando le sfumature profondamente horror capaci di unire Euphoria ad American Psycho. "Donald Glover se non fosse stato per te non sarei l'artista o la persona che sono oggi" ha aggiunto la Eilish ringraziando il creatore della serie.

In occasione dell'uscita della serie vi proponiamo il nostro approfondimento che svela di cosa parla Sciame nuova serie con Billie Eilish e Chloe Bailey. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!