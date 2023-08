Questo scioccante documentario è il film più visto della settimana su Netflix

Chiaramente dopo il successo planetario di Dahmer, l'offerta di Netflix per quanto riguarda il genere true-crime si è molto ampliata e questo ha incluso anche la realizzazione di diversi documentari a tema. Uno di questi, in maniera decisamente sorprendente, è riuscito a conquistare la prima posizione nella Top 10 settimanale dei film più visti.

Come condiviso nella sezione Tudum del sito web di Netflix, A Life Too Short: The Isabella Nardoni Case ha raggiunto il primo posto. Dopo una settimana di permanenza nella Top 10, il documentario ha totalizzato 9.900.000 ore di visione per un totale di 5.700.000 visualizzazioni.

Il documentario ruota attorno a un caso di omicidio del 2008 che ha sconvolto il Brasile. In definitiva, l'evento ha portato alla morte di una bambina di 5 anni, che la sinossi descrive come "gettata dalla finestra dell'appartamento del padre e della matrigna".

"Nel 2008, il caso di Isabella Nardoni ha sconvolto il Brasile. La bambina di 5 anni fu gettata dalla finestra dell'appartamento del padre e della matrigna a San Paolo. Tra il crimine e la condanna ci sono pochi dettagli noti. Mentre la popolazione, i media e persino le autorità chiedevano una soluzione rapida ed esemplare, il team forense ha lavorato per trovare materiale che raccontasse l'accaduto. Come è successo? Quali prove attestano la colpevolezza dei coniugi Nardoni? Cosa ha spinto la polizia a escludere ogni altra ipotesi? Conoscete la storia, per la prima volta, attraverso gli occhi della madre di Isabella, Ana Carolina Oliveira, e dei suoi nonni, oltre alle versioni divergenti tra avvocati difensori, giornalisti ed esperti sul crimine che ha commosso il Paese".

Come descritto, il documentario racconta diverse prospettive del caso, sia da parte delle persone coinvolte sia da parte di vari funzionari con diverse teorie sulla questione. Vale la pena notare che il padre di Isabella, Alexandre, e la matrigna Anna Carolina, hanno negato il loro coinvolgimento nella morte di Isabella. Inoltre, i due stanno scontando una pena detentiva e si sono rifiutati di partecipare alla realizzazione del documentario.