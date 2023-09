Scioperi Hollywood: negoziati in corso da 8 ore, la fine è vicina?

I negoziatori degli studios hollywoodiani si sono incontrati con le loro controparti della Writers Guild of America per il secondo giorno consecutivo, nel ciclo di trattative più significativo da quando, quasi cinque mesi fa, è stato annunciato lo sciopero degli sceneggiatori. Le trattative dovrebbero protrarsi fino a tutta la giornata di oggi.

Gli amministratori delegati di Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal e Netflix hanno partecipato direttamente ai colloqui a porte chiuse con il sindacato degli sceneggiatori sia mercoledì che giovedì, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza delle conversazioni, alimentando le speranze di una svolta nella più ampia crisi lavorativa di Hollywood degli ultimi decenni. Secondo alcuni lo sciopero potrebbe finire e l'annuncio potrebbe arrivare a momenti.

Dopo aver passato ore a esaminare le ultime proposte, la WGA ha rilasciato una dichiarazione poco prima delle 22.00 (ora del Pacifico) di giovedì, in cui si legge: "Il WGA e l'AMPTP si sono incontrati oggi per la contrattazione e si incontreranno nuovamente domani. Il vostro Comitato di Negoziazione apprezza tutti i messaggi di solidarietà e di sostegno che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni e chiede a quanti più di voi di recarsi domani ai picchetti".

Non è ancora chiaro come gli studios e il sindacato degli sceneggiatori possano risolvere le controversie su retribuzione, tutele dei lavoratori e intelligenza artificiale, che si sono inasprite da quando la WGA ha proclamato lo sciopero all'inizio di maggio. Gli incontri del mese scorso, volti a sbloccare la situazione, hanno portato solo a un maggiore astio, con le due parti che si sono accusate reciprocamente di negoziare in malafede.

Anche se dovessero raggiungere un accordo con gli sceneggiatori nei prossimi giorni, gli studios dovranno trovare un accordo separato con la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, che rappresenta decine di migliaia di artisti che si sono uniti agli sceneggiatori nei picchetti di luglio. La SAG-AFTRA sostiene le trattative della WGA.