Scioperi Hollywood, la fine è vicina? Leader sindacati incontrano gli studios

Ieri i dirigenti degli studios di Hollywood hanno pubblicamente reso noti i dettagli di una nuova proposta in seguito ad un incontro avvenuto con i leader di Writers Guild of America. Gli studios avrebbero offerto concessioni significative sui compensi minimi per gli autori, sull'intelligenza artificiale e sui dati di ascolto.

"La nostra priorità è porre fine allo sciopero in modo che i membri di valore della community creativa possano tornare a ciò che sanno fare meglio e porre fine alle difficoltà che stanno vivendo così tante persone e aziende al servizio del settore" ha dichiarato Carol Lombardini, presidente di AMPTP, dopo l'incontro tra WGA e studios.



Al momento sceneggiatori e attori proseguono lo sciopero ma la fine potrebbe essere vicina. Nell'ultima proposta di AMPTP si certifica il divieto di considerare 'materiale letterario' i contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale, includendo garanzie che "il compenso, i credit e i diritti separati degli sceneggiatori non saranno accettati se influenzati dall'uso dell'intelligenza artificiale".



Per quanto riguarda il lavoro degli sceneggiatori, l'offerta degli studios comprende la garanzia di almeno 10 settimane di lavoro per tutti, con un aumento della tariffa settimanale del 43% per gli sceneggiatori/produttori a 14.214 dollari a settimana. Le tariffe per sceneggiatori e story editor aumenteranno del 31%, a 6.959 dollari a settimana per gli autori dello staff e 12.978 dollari per gli story editor. AMPTP si rende inoltre disponibile per la prima volta a fornire i dati sugli spettatori a WGA sotto forma di 'report trimestrali riservati', che includeranno la quantità totale di ore visualizzate per ciascun titolo. Secondo AMPTP, questi dati consentiranno a WGA di formulare proposte per migliorare l'attuale panorama on demand in futuro.

Lo sciopero degli sceneggiatori è iniziato a maggio dopo la conclusione negativa delle trattative con AMPTP.