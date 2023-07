Sciopero attori, anche Bob Odenkirk si schiera: 'Dobbiamo farlo ora'

Dopo che SAG ha approvato lo sciopero degli attori, sono molte le personalità del mondo dello spettacolo che hanno fatto sentire la propria voce: tra queste ricordiamo Bob Odenkirk, attore ricordato per Better Call Saul, Breaking Bad e The Laddy Sanders Show.

"Ciao, sono Bob Odenkirk e faccio parte dei membri SAG-AFTRA dal 1988" esordisce nella clip pubblicata su Twitter – potete trovarla in calce alla notizia. "Dobbiamo farlo ora. Dobbiamo farlo bene, così da non doverlo ripetere per altri 20 anni. Già, facciamolo bene e resistiamo!".

Da parte sua, è la stessa SAG-AFTRA a ringraziare l'attore. "Better Call Bob!" scrive. "Grazie, Bob Odenkirk, per la tua forte solidarietà al cordone di scioperanti SAG-AFTRA".

Classe '62, Robert John Odenkirk viene principalmente ricondotto al personaggio di Saul Goodman nell'universo narrativo di Breaking Bad, ma ricordiamo anche serie TV quali How I Met Your Mother, Fargo, Undone e la recente Lucky Hank, basata sul romanzo Straight Man di Richard Russo. Tra i riconoscimenti principali, ricordiamo le cinque candidature al Golden Globe per Better Call Saul e il Premio Emmy come miglior sceneggiatura per un varietà grazie al Saturday Night Live. Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Better Call Saul 6, un'ultima stagione sorprendente che ci saluta nel migliore dei modi.

Quale sarà l'esito dello sciopero? Purtroppo, è ancora presto per fare pronostici. Di certo, il coinvolgimento di importanti attori lascia ben sperare, soprattutto riguardo la possibilità che il dibattito raggiunga un bacino sempre più in alto e faccia sentire la propria voce ai piani alti.