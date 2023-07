Sciopero degli attori, interviene Clark Gregg contro le dichiarazioni di Bob Iger

Lo sciopero degli attori è iniziato già da qualche giorno, questo certamente non fa bene alle numerose produzioni che si sono viste costrette ad interrompere i lavori, tuttavia le motivazioni dietro tutto questo sono più che valide e le recenti affermazioni del CEO della Disney Bob Iger confermano la cosa.

Il drastico taglio delle produzioni e dei budget agli show ed ai film che sono stati, o che arriveranno preso sulla piattaforma Disney+, ha assunto tutta un'altra rilevanza di fronte a lo sciopero degli attori e sceneggiatori finalmente insieme contro le ingiustizie degli Studios.

Il capo della casa di Topolino, Bob Iger, ha poi di recente incolpato proprio lo streaming per il calo di qualità di numerose serie tv realizzata dai Marvel Studios, nonostante sia stato lui a richiedere una rapida espansione sul piccolo schermo del franchise.

Sia che si parli di cancellare definitivamente intere serie televisive dalla faccia della terra, rendendole praticamente impossibili da reperire altrove dopo averle rimosse da Disney+, come accaduto di recente alla Marvel con Runaways, o di eliminare anche dei film poco settimane dopo il loro rilascio ufficiale, l'azienda di Iger si trova sotto il fuoco incrociato in questo momento.

Sulle recenti dichiarazioni del CEO della casa di Topolino è intervenuto Clark Gregg, protagonista di Agents of SHIELD, show molto apprezzato dai fan dell'MCU, che è riuscito a protrarsi per ben sette stagioni prima della sua conclusione.

"Non è bello leggere questi commenti, non è bello sapere che il tuo lavoro non è stato apprezzato. A maggior ragione credo che ciò che stiamo chiedendo ora sia sensato ed incredibilmente importante. Chiediamo di avere rispetto per il nostro lavoro".

In attesa di sapere come andrà a finire tutto questo, ecco il pensiero di George Clooney sullo sciopero degli attori.