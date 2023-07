Sciopero attori, quali serie tv sono a rischio rinvio?

Hollywood è in ginocchio dopo la mobilitazione SAG-AFTRA che ha colpito il mondo del cinema e della televisione: per George Clooney si tratta di un punto di svolta per gli attori, e più produzioni cinematografiche hanno ricevuto lo stop causando importanti rinvii.

Il settore televisivo non è da meno e le attesissime serie TV potrebbero non arrivare sul piccolo schermo nella data prevista: gli show hanno bisogno di attori per andare avanti e senza di questi non si canta messa.

Lo sciopero degli attori mira la produzione della dodicesima stagione di American Horror Story, fino a qualche giorno fa non compromessa dallo sciopero WGA. Stesso destino per Stranger Things 5 le cui riprese sono già state sospese a causa della mobilitazione degli sceneggiatori: adesso i tempi, con lo sciopero SAG, potrebbero allungarsi ancora di più. Anche la produzione della nuova serie TV targata Peacook "Apples Never Falls" le cui riprese erano in corso in Australia è stata interrotta. The White Lotus 3 ha interrotto le riprese in Thailandia per lo sciopero WGA ma non è escluso che il set potrebbe essere interessato anche dallo sciopero SAG, le stesse probabilità che investono la produzione di The Last of Us 2.

Lo sciopero SAG-AFTRA si è unito alla mobilitazione degli sceneggiatori di Hollywood attiva già da parecchi mesi segnando una frattura epocale nell'ambiente cinematografico e televisivo. Saltato l'accordo con l'AMPTP, il sindacato ha proclamato lo sciopero finalizzato a sciogliere molti nodi tra cui i salari e la protezione della propria immagine contro l'uso dell'IA i cui rischi sono stati analizzati anche dallo sceneggiatore di Andor Tony Gilroy.

Vi aggiorneremo come sempre su ulteriori variazioni delle produzioni che subiranno ritardi a causa dello sciopero degli attori.