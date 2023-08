Sciopero Hollywood, ripartono le trattative tra WGA e gli studios: la fine è vicina?

Writers Guild of America ha ufficialmente ripreso i colloqui con Alliance of Motion Picture and Television Producers per la prima volta da quando lo sciopero è stato avviato mesi fa. Ieri la leadership di WGA ha inviato una mail, secondo Variety, ai propri membri, svelando un meeting con AMPTP con una nuova proposta degli studios.

La risposta di WGA dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, ma non è detto che l'accordo venga trovato.



"Valuteremo la loro offerta e, dopo aver deliberato, torneremo da loro con la risposta della WGA la prossima settimana. A volte si possono fare maggiori progressi nei negoziati quando vengono condotti senza una descrizione dettagliate delle mosse da entrambe le parti e una successiva dissezione pubblica del significato delle mosse. Questo sarà il nostro approccio, almeno per il momento, fino a quando non ci sarà qualcosa di significativo da segnalare o a meno che la direzione non utilizzi i media o i surrogati dell'industria per cercare di influenzare la narrazione" ha reso noto pubblicamente WGA.



Ellen Stutzman e Tony Segall di WGA si sono incontrati la scorsa settimana con AMPTP ma non si è arrivati all'accordo per due questioni chiave: i livelli minimi di personale per quanto concerne gli show tv ad episodi e un numero minimo garantito di settimane di lavoro per questo tipo di produzioni. Secondo AMPTP le proposte di WGA da questo punto di vista sono destinate ad un nulla di fatto. Inoltre lo sciopero degli attori sta complicando le cose, perché difficilmente WGA autorizzerà i propri membri a riprendere il lavoro prima di un accordo anche per il sindacato degli attori.



