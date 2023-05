Sciopero degli sceneggiatori, ritorno all'incubo del 2008: cosa sta succedendo?

Era il 2008 quando Hollywood si bloccò totalmente a causa di uno sciopero che, in breve tempo, è entrato nella storia. Migliaia di sceneggiatori protestarono per contratti non all'altezza e, 15 anni dopo, la situazione si è ripetuta. Dal 1 maggio la Guild of America ha indetto uno sciopero ad oltranza.

Ma perchè, dopo così tanti anni, gli sceneggiatori sono tornati a far sentire la propria voce? Negli ultimi anni l'avvento dei servizi streaming e il ruolo sempre più importante e predominante che la scrittura sta avendo al cinema e in tv ha portato molte major cinematografica ad un lavoro di sovrapproduzione imponendo agli addetti ai lavori tempi di lavoro ingestibili. Già nel settore degli effetti visivi i collaboratori dei Marvel Studios avevano criticato le condizioni di lavoro inadatte. Insomma, ad Hollywood non si respira un'aria tranquilla in questi giorni.

Hanno fatto il giro del mondo i video proteste degli sceneggiatori di grandi serie pluripremiate come Succession e Ted Lasso che continuano a spingere ad aprire una nuova e produttiva discussione sul rinnovo dei contratti. Proprio come nel 2008, al momento, sembra che lo sciopero continuerà ad oltranza finché non si vedrà una minima apertura. L'obiettivo sarebbe quello di spingere Alliance of Motion Picture and Television Producers ad arrivare verso un dialogo sui nuovi accordi con le major. Con i contratti per le retribuzioni degli sceneggiatori in scadenza, si sente la necessità di un aggiustamento per quanto riguarda le paghe settimanali e le ore minime di lavoro. Sono state richiesta anche nuove ed importanti tutele riguardo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scrittura cinematografica e televisiva.

Ciò ha portato al blocco di tantissimi set in lavorazione e la sospensione di serie tv attualmente in onda e in produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!