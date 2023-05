Sciopero WGA, Brubaker:'Gli autori televisivi pagati meno di quelli di fumetti'

Tira aria di tempesta ad Hollywood: lo sciopero degli sceneggiatori ha risucchiato a catena anche l'industria dei fumetti.

Tutto nasce dalla newsletter di Ed Brubaker, fumettista e sceneggiatore, attualmente coinvolto nello sciopero in quanto al lavoro sul'adattamento televiso del suo fumetto Criminal per una nuova serie TV:"Nel caso in cui non abbiate idea di cosa stia succedendo nel mondo della TV e del cinema, in pratica, gli studi dei colossi di streaming organizzano piccole writing room per creare un'intera stagione pagando a tutti tariffe scadenti. La durata del lavoro di alcune writing room è di sole 4 settimane. Anche se questo non influisce troppo su un lavoratore come me, dunque non un giovane membro dello staff che cerca di iniziare una carriera, è una situazione insostenibile per l'industria a questo punto. La gente presume che tutti coloro che lavorano nel cinema o in TV siano milionari, ma purtroppo questo non è vero. La maggior parte degli scrittori di fumetti di successo guadagna molto di più di quanto guadagni lo staff televisivo medio, e quel membro dello staff lavora molto più ore sotto molto più stress - lo so, ho fatto entrambi lavori contemporaneamente".

Le parole di Brubaker hanno generato un'ondata di solidarietà su Twitter da più fumettisti. Tra questi Victoria Ying: "Ricevo già e-mail da sceneggiatori che cercano artisti per realizzare le loro graphic novel, Questo non vuol dire che gli sceneggiatori non dovrebbero dedicarsi ai fumetti! Ma per favore, paga i tuoi artisti abbastanza in anticipo. Ricordati di dare loro la loro giusta quota dei diritti di proprietà intellettuale (50%) Saranno loro a sostenere il peso del lavoro. Ci vorrà un anno di lavoro a tempo pieno per produrre una graphic novel".

Sull'argomento si è anche espressa Karen Green su Twitter: "La stessa cosa è accaduta durante lo sciopero 15 anni fa (Writers Guild of America). Non credo che nessuno di quei progetti abbia raggiunto la fase di pubblicazione. Gli sceneggiatori hanno imparato velocemente che scrivere una sceneggiatura di un fumetto, anche se sembra una sceneggiatura di un film / TV — è un lavoro molto diverso".

In arrivo ulteriori aggiornamenti sulla delicatissima questione che ha travolto i lavoratori dello spettacolo!