Scissione 2, lo sciopero sospende la produzione della serie Apple TV+

Lo sciopero degli sceneggiatori in USA ha sospeso svariate produzioni cinematografiche e televisive, e alla rassegna si aggiunge ora Scissione 2: la serie Apple TV+ è stata momentaneamente interrotta a causa della protesta generale da parte degli sceneggiatori.

Eppure, non è la prima serie Apple TV+ a risentire di una battuta d'arresto: lo stesso è accaduto con Loot - Una fortuna all'inizio del maggio 2023, a cui si aggiungono Stranger Things (Netflix), Billions (Showtime), Hacks (HBO Max) e molte altre produzioni.

Creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller e Aoife McArdie, Scissione (Severance in lingua originale) narra il percorso della Lumon Industries, un'azienda che utilizza un'innovativa procedura medica per separare ricordi personali e lavorativi. Sarà Mark, un uomo esposto al medesimo trattamento, a tentare di svelare tutta la povere sotto il tappeto... Nel cast, figurano attori del calibro di Adam Scott (Mark Scout), Zach Cherry (Dylan), Britt Lower (Helly) e Patricia Arquette (Harmony Cobel/Signora Selving.

La prima stagione, composta da 9 episodi, ha debuttato su Apple TV+ il 18 febbraio 2023. L'accoglienza è stata ottima: basti pensare al 93% delle recensioni professionali su Rotten Tomatoes o al punteggio di 83 su 100 per Metacritic. Inoltre, lo show si è aggiudicata il Premio Emmy come miglior design di una sigla (Oliver Latta Teddy Blanks) e miglior composizione musicale per una serie televisiva (Theodore Shapiro), a cui si aggiungono svariate candidature.

La data di uscita della nuova tranche di episodi è ancora ignota, soprattutto alla luce della produzione momentaneamente interrotta. Nell'attesa, ecco quali serie guardare su Apple TV+.