Scissione 2, Ben Stiller apparirà nella serie Apple TV+? 'Tutto è possibile'

Durante una recente intervista al The Hollywood Reporter sul futuro della nuova serie Apple TV Scissione, Ben Stiller ha lasciato la porta aperta alla possibilità di entrare a far parte del cast dello show, di cui finora ha curato la regia.

Figlio d'arte della coppia di attori comici Jerry Stiller e Anne Meara, Ben Stiller ha alle spalle una lunga carriera da attore cinematografico, ma negli anni si è cimentato anche nella produzione e nella regia di lungometraggi e serie.

L'ultimo progetto che ha lanciato è proprio la serie tv Scissione, un misterioso thriller che segue le vicende di un gruppo di dipendenti della Lumon Industries, un'azienda che utilizza una procedura di scissione, appunto, per separare chirurgicamente la memoria lavorativa dai ricordi personali e affettivi. Un pericoloso esperimento a cui viene sottoposto anche il protagonista Mark Scout (interpretato da Adam Scott), che si troverà al centro di un mistero da svelare che lo metterà di fronte alla vera natura del suo lavoro, come anticipato dal trailer della prima stagione di Scissione.

Lo show creato da Dan Erickson e diretto da Ben Stiller e Aoife McArdle è giunto alla fine della sua prima stagione, ma nei giorni scorsi Apple TV+ ha annunciato la stagione 2 di Scissione! Presto rivedremo dunque Adam Scott insieme al cast che include tra gli altri John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette, e chissà se in qualche episodio apparirà anche lo stesso Stiller!

Infatti, parlando della possibilità di apparire di fronte alla macchina da presa in Scissione, ha detto: "Tutto è possibile", aggiungendo di "non vedere l'ora di tornare a recitare". Pur non avendo anticipato nessun cameo o apparizione nella serie, Stiller sembra lasciare aperta ogni strada per il futuro dello show.