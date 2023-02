Scissione, For all Mankind e le altre: quali serie guardare su Apple TV+?

Arrivata da noi un po' più in sordina rispetto alla triade Netflix, Prime Video e Disney+, Apple TV+ si è fatta conoscere un po' alla volta grazie a produzioni dalla qualità media decisamente elevata soprattutto per quanto concerne le serie TV, settore nel quale la piattaforma ci ha regalato delle vere e proprie perle.

In un momento in cui in molti si trovano ancora ad approfittare dei tre mesi gratuiti offerti poco tempo fa da Apple, ci sembra dunque il caso di segnalare alcune produzioni che dovreste assolutamente recuperare dal catalogo della piattaforma: in primo luogo è impossibile non citare Scissione, la serie di Ben Stiller recentemente rinnovata per una seconda stagione e nella quale degli impiegati di una misteriosa azienda si ritrovano con la memoria partizionata in modo tale da non avere alcun ricordo della loro vita privata sul luogo di lavoro e viceversa.

Sempre a tema fantascientifico va assolutamente citata la splendida For all Mankind, ucronia che ci mostra un mondo nel quale l'Unione Sovietica ha vinto la corsa allo spazio, riuscendo a far sbarcare per prima i propri astronauti sulla Luna; torniamo quindi con i piedi per terra e passiamo a Servant, serie prodotta e in parte girata da un certo M. Night Shyamalan nella quale una coppia cerca una persona a cui affidare le cure del proprio figlio (piccolo, inquietante particolare: si tratta di un bambolotto).

Chi ama Jennifer Aniston non può invece perdersi The Morning Show, ambientata nello stressante mondo dei notiziari del mattino (c'è anche uno strepitoso Steve Carell); gli sportivi (ma non solo) troveranno invece pane per i loro denti in Ted Lasso, la serie sulle avventure di un allenatore amatoriale di football americano chiamato senza apparente motivo a guidare un club di Premier League. Avete già visto gli show in questione o pensate di dargli una chance? Fatecelo sapere nei commenti! Noi siamo sicuri che non ve ne pentirete.