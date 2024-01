Scissione, finalmente grosse novità per l'acclamata serie tv Apple TV+

Scissione è tra le 5 serie tv che valgono l’abbonamento Apple TV. E sembra che ci sia qualche novità per quel che riguarda la seconda stagione della serie.

Lo sciopero di sceneggiatori e attori ha dato filo da torcere a numerosissime produzioni, nonostante i creatori di Scissione si fossero affrettati a smentire. In seguito a un misterioso post pubblicato da Apple Tv che ritrae Mark Scout, protagonista della serie interpretato da Adam Scott, senza alcuna caption di accompagnamento, in molti si sono chiesti il significato di questa pubblicazione. Qualcuno invece l’ha chiesto direttamente a Ben Stiller, produttore esecutivo della serie, e la risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Ci stiamo lavorando su” ha scritto Stiller, segno che la produzione di Scissione procede a gonfie vele, pronta a regalare una magnifica seconda stagione agli utenti Apple TV.

Al momento manca una data d’uscita ufficiale per la seconda stagione e per il trailer, ma è molto probabile che arriveranno presto ulteriori novità. Al momento sappiamo che, oltre alla conferma del cast della prima stagione, si uniranno alla seconda stagione anche Gwendoline Christie (Game of Thrones), Bob Balaban (Grand Budapest Hotel), John Noble (Fringe), Merritt Wever (Godless), Alia Shawkat (Search Party), Robby Benson (La bella e la bestia), Stefano Carannante (Mirabilia) e Ólafur Darri Ólafsson (The Tourist). Inoltre, sappiamo che alla scrittura di Scissione 2 c’è uno sceneggiatore di House of Cards.