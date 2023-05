Scissione, la produzione smentisce lo stop! 'Non c'è nulla di cui preoccuparsi'

Lo sciopero degli sceneggiatori sta causando un vero e proprio terremoto negli Stati Uniti: le serie interessate non sono poche e altrettante saranno quindi le produzioni costrette a uno stop più o meno lungo prima che le cose rientrino. Tra queste, stando a quanto leggiamo in queste ore, non dovrebbe però rientrare Scissione.

Nonostante il supporto mostrato dagli attori protagonisti a quello sciopero che Scissione stessa potrebbe aver predetto, infatti, Apple TV+ ha smentito categoricamente che la produzione della serie abbia subito degli stop a causa dei disordini che in questo momento stanno tenendo in ostaggio il mondo della serialità televisiva americana.

"Abbiamo letto cose circa la sospensione della nostra serie a causa di varie ragioni come scioperi e discussioni tra cast e crew. Volevamo prenderci un momenti per assicurarvi che non c'è nulla di cui preoccuparsi! La verità è che la produzione è in corso e che stiamo lavorando durissimi per presentarvi una seconda stagione che vi farà esplodere il cervello. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a una seconda stagione addirittura migliore della prima!" si legge nel post pubblicato su Instagram pochi minuti fa. Nessuno slittamento in vista, dunque? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate il cast completo della seconda stagione di Scissione.