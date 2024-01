Scissione, al via le riprese della seconda stagione! L'annuncio di Apple TV

Ci siamo: sono iniziate le riprese della seconda stagione di Scissione, serie distopica con protagonista Adam Scott. Dopo lunghe attese a causa degli scioperi di Hollywood, la produzione scalda i motori!

L'annuncio di Apple TV+ su Instagram è stato accompagnato da un'immagine in bianco e nero di Adam Scott catturato mentre corre seguito dalla macchina da presa. Ambientata nell'oscuro mondo delle Lumon Industries, azienda che pratica un'inquietante pratica medica, Scissione è diretta da Ben Stiller che si cala nella serie thriller acclamata dalla critica. Scissione 2 vanta un cast tutto nuovo e soprattutto stellato: da Gwendoline Christie a John Noble, la seconda stagione sarà ricca di new entry.

Dopo il tragico epilogo della prima stagione, un rinnovo era quasi d'obbligo e porterà conseguenze ancora più drammatiche. Adesso il pubblico è curioso di scoprire quali altri limiti infrangerà Scissione 2. Ma quando uscirà la seconda stagione della serie TV di Ben Stiller? Non c'è ancora una data di debutto per Scissione 2 ma l'inizio delle riprese dopo lo step dettato dalle mobilitazioni di attori e sceneggiatori è certamente un primo passo confortante: se la produzione dovesse proseguire a ritmo sostenuto, possiamo aspettarci il primo episodio per la fine del 2024, primi mesi del 2025.

Con 14 nomination agli Emmy, un tema attualissimo e un cast incredibile, Scissione è tra le serie TV migliori di Apple TV+.