Scissione, la serie Apple TV+ avrà una stagione 2!

E' ufficiale: Scissione ritornerà su Apple TV+! La serie thriller ambientata alla Lumon Industries e diretta da Ben Stiller è stata rinnovata per una seconda stagione pochi giorni prima dell'atteso finale di stagione, che esordirà in streaming il prossimo 8 aprile.

Nella serie thriller Scissione Adam Scott è Mark Scout, uno degli impiegati della Lumon, un'azienda che utilizza una procedura di scissione, appunto, per separare i ricordi di alcuni dipendenti in due categorie: quelli lavorativi e quelli extra-lavorativi. Un pericoloso esperimento a cui viene sottoposto anche lo stesso Mark, che si troverà al centro di un mistero da svelare che lo metterà di fronte alla vera natura del suo lavoro...

La prima stagione di Scissione ha preso il via a metà febbraio e si avvia alla conclusione proprio in questi giorni, con l'ultimo episodio "Il nostro vero io" in uscita venerdì 8 aprile.

"E' davvero entusiasmante vedere la risposta del pubblico che sta amando la serie e il livello di coinvolgimento dei fan" ha detto il regista e produttore esecutivo Ben Stiller. "C'è stato un lungo percorso per portare Scissione in TV: ho letto per la prima volta il copione dell'episodio pilota oltre 5 anni fa. E' sempre stata una storia da più stagioni e sono felice di poter continuare. Sono grato ai nostri partner di Apple TV+ che ci hanno supportato in tutto il percorso".

"Grazie al creatore della serie Dan Erickson, al brillante Ben Stiller e all'incomparabile cast e troupe, Scissione ha immaginato un'esistenza avvincente e coinvolgente e gli spettatori di tutto il mondo non possono fare a meno di questi personaggi intensi" ha aggiunto Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple TV+. "Siamo entusiasti di andare più a fondo in questo mondo unico e scoprire nuovi aspetti della Lumon nella stagione 2".

Insieme a Scott, anche Patricia Arquette è nel cast di Scissione, del quale fanno parte anche John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus e Christopher Walken.