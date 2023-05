Scissione: la serie Apple TV+ aveva previsto lo sciopero degli sceneggiatori?

Dopo lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood iscritti alla WGA e ormai giunto alla sua seconda settimana effettiva, diverse produzioni sono state interrotte e tra queste anche la Stagione 2 di Scissione, la serie Apple TV+ che ha conquistato la critica un anno fa all'esordio. Facile notare il parallelo con la trama, che aveva previsto tutto.

Secondo Deadline, la seconda stagione è stata sospesa dopo che i membri della IATSE e i Teamsters dello show hanno solidarizzato e si sono rifiutati di ignorare le proteste dei membri della WGA a New York, interrompendo di fatto la produzione.

La notizia dell'interruzione della produzione non dovrebbe sorprendere, visto che siamo alla seconda settimana di sciopero della WGA, ma le precedenti interviste del creatore Dan Erickson sui parallelismi tra Scissione e la vita reale dimostrano che tutta questa situazione era già nell'aria da tempo.

Durante un'intervista rilasciata l'anno scorso a Esquire, era stato chiesto a Dan Erickson che cosa potesse dire Scissione al pubblico riguardo la solidarietà tra lavoratori. "Mi piace assolutamente che le persone si siano aggrappate a questo elemento della storia e che vedano quella lotta riflessa nello show", aveva risposto Erickson. "Non sono assolutamente un esperto delle dinamiche di lavoro nelle corporazioni, ma credo sia innegabile che siamo a un punto di svolta. Quanto ancora possono chiedere le aziende alle persone? Cosa possono fare i lavoratori per trovare qualcuno che li sostenga?".

A proposito, lo sceneggiatore di House of Cards Beau Willimon si è aggiunto agli autori di Scissione 2.

La WGA è stata molto trasparente su ciò che chiede all'AMPTP e la maggior parte delle sue proposte si riduce all'eliminazione delle scappatoie esistenti che favoriscono lo sfruttamento degli sceneggiatori. Questo è esattamente il genere di cose a cui Erickson pensava quando ha creato la sua serie.

"Mi piace il fatto che stiamo vivendo in un'epoca di ripensamento della struttura del lavoro. Nell'industria cinematografica e televisiva, ho visto in prima persona perché i sindacati sono così necessari, perché a volte mi sentivo estremamente a disagio per quello che chiedevamo alle persone di fare, per la quantità di ore di lavoro a cui erano sottoposte", ha detto.

La sceneggiatura del pilot di Scissione scritta da Erickson ha raggiunto la notorietà dopo la condivisione su The Blood List nel 2016, e Erickson ha aggiunto a Esquire che, mentre lavorava sul set della serie, stava "imparando man mano a conoscere questa cosa che bolle in pentola da un bel po' di tempo".

"Dopo che gli orari si allungano e che certe norme del settore svaniscono, cosa devono fare i lavoratori per riaffermare il loro potere e la loro dignità? Credo che questo sia un aspetto con cui molte industrie stanno facendo i conti in questo momento".