Scommettiamo che non sapevate che Ella Purnell di Fallout è anche nel cast di Invincible

Il successo di Fallout su Prime Video è stato immediato e ha reso immediatamente famosa l'attrice Ella Purnell, ma se siete abbonati del servizio e fan della serie tv animata Invincible allora l'avevate già incontrata.

La notizia che Ella Purnell avrebbe fatto parte del cast di doppiatori di Invincible, l'acclamata serie tv d'animazione tratta dall'omonimo fumetto di Robert Kirkman, è stata comunicata da Prime Video l'anno scorso: in Invincible la star di Fallout Ella Purnell interpreta Jane, un'amica di Riley (Chloe Bennet) e un'archeologa dotata di super forza vista recentemente nel finale della seconda stagione: nella scena, Jane e Riley tentano di risvegliare la mummia Ka-Hor dopo averne trovato la tomba segreta in una località dell'Egitto.

Parlando con Collider per promuovere la serie tv di Fallout, adattamento dell'omonima saga di videogiochi di Bethesda, l'attrice ha parlato della sua parte in Invincible definendola come un piccolo easter-egg: "Sai cosa? È un piccolo cameo, un piccolo easter-egg. È un piccolo richiamo a un pezzo della prima stagione. È un piccolo easter-egg. Non so se qualcuno se n'è accorto, ma non si può mai dire. Tra l'altro ho registrato le mie battute di Invincible mentre stavamo girando Fallout, se non ricordo male. Era domenica."

Per altri contenuti scoprite le ultime novità su Invincible 3.

La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti oggi su