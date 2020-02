Scompare a 72 anni Kellye Nakahara, storica attrice della serie TV M*A*S*H

L'attrice Kellye Nakahara, una delle star della storica serie televisiva andata in onda originariamente nel 1972, M*A*S*H, è recentemente deceduta all'età di 72 anni.

Dopo la tragica scomparsa di Jason Davis, uno degli attori della serie animata Ricreazione, un altro lutto colpisce il mondo degli show televisivi. Come riportato in esclusiva dal portale TMZ, l'attrice è morta la scorsa domenica nella propria abitazione di Pasadena, dopo aver dovuto affrontare la battaglia contro un male.

Durante la sua lunga esperienza in M*A*S*H, serie che ha attraversato due decenni, essendo stata trasmessa dal 1972 al 1983, Kellye Nakahara ha preso parte a ben 167 episodi dei 250 complessivi, che nel corso degli anni hanno permesso allo show di ottenere la vittoria del Golden Globe e dell'Emmy.

Oltre a M*A*S*H, l'attrice ha preso parte anche ad altri progetti, come l'adattamento cinematografico del noto gioco da tavolo Clue, arrivato in Italia con il titolo Signori, il delitto è servito, diretto da Jonathan Lynn, nel ruolo della Signora Ho. Nel 1998, invece, ha preso parte al film Il Dottor Dolittle, con protagonista Eddie Murphy nei panni dell'omonimo protagonista dotato della capacità di saper parlare con gli animali - e di cui è attualmente presente in sala una nuova versione con Robert Downey Jr..