Scompare a soli 51 anni Stan Kirsch, star della serie anni '90 Highlander

Un lutto colpisce il mondo dello spettacolo. Si tratta dell'attore Stan Kirsch, scomparso tragicamente a soli 51 anni pochi giorni fa. Negli anni '90 era salito alla ribalta per il ruolo di Richie Ryan all'interno della serie TV Highlander.

L'annuncio della scomparsa dell'attore, avvenuta nella sua casa di Los Angeles, è stato reso pubblico inizialmente dalla pagina Facebook dello studio di recitazione fondato da Kirsh e la moglie Kristyn Green, Stan Kirsch Studios. La stessa Green ha poi pubblicato un post sempre su facebook per confermare l'accaduto e ringraziare le persone per l'affetto ricevuto.

Anche la pagina ufficiale di Highlander ha voluto rendere omaggio allo sfortunato attore con un toccante post, dove si può leggere "Senza Stan Kirsch la serie di Highlander non sarebbe stata la stessa. Lui ha portato umorismo, gentilezza e tanto entusiasmo giovanile con il personaggio di Richie Ryan nel corso di sei stagioni".

Oltre alla serie televisiva basata sull'omonimo film del 1986 con Christopher Lambert - negli ultimi anni si è parlato di un reboot di Highlander e del successivo cambio in show televisivo - Stan Kirsch è anche apparso nelle serie Invincible, Family Law, JAG e nella celebre sitcom Friends, dove nel 1995 ha preso parte all'episodio intitolato The One With The Ick Factor, interpretando un personaggio collegato a Monica (Courtney Cox).