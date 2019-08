Scomparsa Nadia Toffa, famosa conduttrice e inviata de Le Iene

Nadia Toffa è morta al termine di una lunga battaglia contro il cancro. L'ex conduttrice de Le Iene non ha mai nascosto la sua lotta contro la malattia, usando i social come mezzo per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei problemi in cui incorrono le persone che devono affrontarla. Purtroppo un post sui social de Le Iene annuncia la scomparsa della giornalista.

Nella pagina ufficiale di Facebook della trasmissione Mediaset possiamo leggere il commovente addio dedicato alla giovane collega da parte della redazione de Le Iene: "Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta... il cancro, che fino a poco tempo fa tutti chiamavano timidamente “IL male incurabile” e che, anche grazie alla tua battaglia, adesso ha un nome proprio".

Sotto il post è possibile leggere i commenti di molti utenti, provati dalla scomparsa di Nadia Toffa, la cui disponibilità a parlare apertamente del suo cancro ha conquistato sin da subito i cuori di tutti i fan del programma.

Dopo la morte di Andrea Camilleri il mondo dello spettacolo italiano è stato sconvolto da un'altra scomparsa, tra le persone che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte della giovane giornalista possiamo trovare Biagio Antonacci ed Antonella Clerici, ma il numero di commenti al tweet continua ad aumentare, prova del grande affetto che tutti provavano per Nadia Toffa.