Scomparso Eddie Jones, storico personaggio di Lois&Clark

Dopo la notizia della morte di Cameron Boyce, un nuovo lutto sconvolge il mondo dell'arte. L'attore Eddie Jones, presente in molti film e serie TV, è morto nella notte del 6 luglio. Fra le sue interpretazioni più amate dal pubblico troviamo quella nello show Lois&Clark, storica serie andata in onda dal 1993, con protagonista Superman.

La figura di Eddie Jones era perfetta per il ruolo di Jonathan "Pa" Kent, personaggio reso più importante dal fatto che nella continuity dello show i due genitori di Clark Kent erano ancora vivi e avevano un forte peso nella vita del supereroe di Krypton.

La carriera dell'attore inizia nel 1978, con comparse in film quali Trading Places e A League of Their Own, ma la notorietà arriva proprio grazie alla serie con Dean Cain e Teri Hatcher. Tra i suoi lavori più recenti troviamo una sua comparsa in Veep, con Julia Louis-Dreyfus, e il doppiaggio per l'edizione inglese di Ghost In The Shell - Stand Alone Complex, sua è la voce del CCS Takkukura.

La notizia è stata data in mattinata da Interact Theatre Company, che in un breve messaggio ricorda la professionalità e il carattere gioioso di Eddie Jones, elementi che lo avevo reso un personaggio amato da tutti, offrendo poi tutte le più sentite condoglianze alla moglie Anita Khanzadian Jones.