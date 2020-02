Scomparso Jason Davis, la voce di Mickey nella serie Disney 'Ricreazione'

Lutto nel mondo delle serie televisive: Jason Davis, l'attore che per anni ha prestato la propria voce al personaggio di Mickey nella serie animata Disney, Ricreazione, è morto la scorsa domenica a soli 35 anni.

Le cause che hanno portato al decesso sono ancora ignote. A darne l'annuncio è stata la madre di Davis attraverso una nota:

"Ho il cuore a pezzi nel dover dare la notizia più triste della mia vita, che mio figlio Jason Davis è deceduto questa mattina a Los Angeles. Jason aveva un cuore d'oro e tanta gioia di vivere. Aveva un'anima gentile nei confronti di coloro che lo hanno conosciuto. Amava i suoi amici e la sua famiglia più di qualsiasi altra cosa. Adesso chiediamo di rispettare la nostra privacy, mentre ci prendiamo il tempo per soffrire di questa perdita così devastante".

L'attore aveva fondato nel 2018, insieme alla madre, l'associazione no profit Cure Addiction Now, per poter aiutare le persone con dipendenza da sostanze stupefacenti, grazie al sostegno dato alla ricerca per poter trovare nuove terapie.

Oltre ad aver interpretato Michael Blumberg nella serie Disney, tra gli altri lavori a cui ha preso parte Jason Davis figurano anche Fab Five: The Texas Cheerleader Scandal, Mafia!, Beverly Hills Ninja.