Lo scontro: l'acclamata serie Netflix tornerà con una Stagione 2? Risponde lo showrunner

Dopo aver ottenuto il 100% di apprezzamento su Rotten Tomatoes, la serie limitata Lo scontro (Beef nell'originale) ha rapidamente guadagnato il consenso anche da parte del pubblico che l'ha fatta schizzare ai vertici della settimanale Top 10 di Netflix. Nel corso di una recente intervista, lo showrunner ha parlato della possibilità di un rinnovo.

Nell'intervista, il creatore della serie Lee Sung Jin ha parlato della conclusione della storia. Durante la conversazione con Rolling Stone sulla serie nel suo complesso, Jin ha fatto notare che voleva che la prima stagione della serie avesse una storia completa e autoconclusiva, ma che ha dei piani per ciò che potrebbe seguire qualora dovesse sopraggiungere la possibilità di un rinnovo da parte di Netflix.

"Volevo che fosse autoconclusiva, ma non si sa mai", ha rivelato. "Ci sono molte idee da parte mia per far continuare questa storia. Penso che se dovessimo essere benedetti con una seconda stagione, ci sarebbero molti modi per far continuare la storia di Danny e Amy. Ho un'idea generale molto grande che non posso ancora rivelare, ma al momento avrei in mente tre stagioni".

Lo scontro - Beef segue le conseguenze di un incidente stradale tra due sconosciuti. Danny Cho (Steven Yeun), un appaltatore in crisi, si scontra con Amy Lau (Ali Wong), un'imprenditrice che si è fatta da sola con una vita pittoresca. La crescente posta in gioco della loro faida mette a soqquadro le loro vite e le loro relazioni in questa serie capace di miscelare abilmente dramma e commedia.

Lee ha precedentemente rivelato a Today.com che lo show è ispirato a un episodio realmente accadutogli. "Per qualche motivo mi sono detto: 'Ti seguo'. L'ho giustificato come se stessi tornando a casa e questa persona fosse davanti a me e se fossimo andati in direzioni diverse, non l'avrei seguita. Ma è capitato che stessimo andando nella stessa direzione, per chilometri e chilometri. È stato un viaggio di 30 o 40 minuti. Quindi sono sicuro che nella mente di chi mi stava davanti... devo essergli sembrato un pazzo scatenato che lo pedinava".

Lo scontro - Beef è disponibile su Netflix.