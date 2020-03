Scontro tra Asia Argento e VIttorio Feltri: "Mi hai chiamato prostituta". Il video

Poco prima degli attacchi di Feltri a Barbara D'Urso su Twitter, in onda si era consumato un acceso scontro tra il direttore di Libero ed Asia Argento, che è tornata a parlare dopo la condanna di Weinstein.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, la lite ruota attorno ad una presunta dichiarazione di Feltri che secondo la Argento l'avrebbe etichettata "prostituta", il che l'ha spinta a querelarlo.

Vittorio Feltri dal suo canto ha smentito tutte le accuse, ed ha osservato che "non ho mai avuto intenzione di offenderla, tanto meno ho mai detto che lei è una prostituta. Anzi, devo dire che la signora Argento ha avuto il merito di aver tolto il coperchio da un brutto pentolone, ma non ce l'ho con lei".

Immediata è scattata la controreplica della Argento, sotto gli occhi di Cruciani: "perchè il suo avvocato ha offerto del denaro al mio per annullare la querela nei suoi confronti?". "Non so di cosa sta parlando, deve chiederlo al mio avvocato. Io non ho offerto soldi a nessuno" ha chiosato Feltri.

Nella stessa puntata Vittorio Sgarbi si è anche scusato con Barbara D'Urso dopo la lite della scorsa settimana, che aveva costretto Carmelita a cacciarlo dallo studio senza riuscirci. Il dibattito sulla questione era andato avanti per tutta la settimana.