Scontro tra Chiara Nasti ed Aurora Ramazzotti: piovono accuse pesanti

Chiara Nasti è da sempre una delle influencer più seguite e chiacchierate del web. Famosa per i suoi scivoloni social, questa volta la ragazza ha dato il via ad un vero e proprio scontro social con Aurora Ramazzotti. Tutto è cominciato quando ha pubblicato un video in cui mostrava un rotolo di carta igienica contenente i tanti insulti ricevuti.

Una metafora quanto mai esplicativa, attraverso cui l'influencer ha voluto spiegare al mondo cosa pensa di chi la critica. Per molti si è trattato di un gesto goliardico, ed infatti l'hanno commentato in maniera simpatica ed ironica, altri invece no e l'hanno criticata. Tra queste anche Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker che con una faccina ha voluto esprimere la sua opinione sul gesto della coetanea.

Immediata è arrivata la risposta di Chiara Nasti che, evidentemente non ha apprezzato l'emoji del facepalm ed ha risposto con un messaggio poco diplomatico: "di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo!" ha scritto.

L'insinuazione non è piaciuta ai tanti fan della Ramazzotti, e la Nasti è stata criticata anche da altri utenti. La figlia della Hunziker, però, dal suo canto ha preferito non rispondere lasciandosi scivolare addosso le accuse.

