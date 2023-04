Lo scontro, il creatore e gli attori della serie rispondono alle controversie su David Cho

In una recente intervista, il creatore de Lo Scontro (Lee Sung Jin) e due celebri attori della serie (Ali Wong e Steven Yeun) hanno commentato le controversie riguardo David Cho, che durante il podcast DVDASA si è definito "uno stupratore di successo" per aver costretto una massaggiatrice a un atto sessuale non consensuale.

In seguito, David Cho de Lo scontro ha etichettato le sue parole come "fiction", ma le polemiche non si sono arrestate. Così hanno affermato Jin, Wong e Yeun: "La storia che lui ha inventato nove anni fa è innegabilmente dolorosa ed estremamente inquietante. Non perdoniamo in alcun modo questo tipo di storia, perché siamo consapevoli di quanto sia stata sconvolgente e generatrice di un enorme dibattito. Siamo consapevoli che David si sia scusato per aver inventato quella storia orribile, l'abbiamo visto molto impegnato mentre nell'ultimo decennio cercava di ottenere il supporto per la propria salute mentale di cui aveva bisogno, così da migliorare se stesso e imparare dai propri errori".

Da parte sua, questa è stata la giustificazione di Cho: "In un episodio del 2014 di DVDASA, mi sono limitato a raccontare una storia scioccante, nella quale fingevo di aver violentato sessualmente una donna. Anche se ho pronunciato quelle parole, non ho di certo commesso azioni del genere. No, non è successo. Ho ZERO precedenti di violenza sessuale. Sono profondamente dispiaciuto nell'eventualità in cui le mie parole abbiano ferito qualcuno. Il sesso non consensuale è assimilabile a uno stupro, perciò non è mai divertente o appropriato scherzarci sopra".

Ha inoltre colto l'occasione per discutere sul proprio stato psicologico: "Ero una persona malata, al culmine della mia malattia mentale, di conseguenza ho trascorso gli ultimi 3 anni della mia vita in strutture dedicate alla guarigione per migliorare me stesso e aiutare il prossimo attraverso l'amore e l'azione. No, non condivido nel profondo le cose che ho detto, anche se ne assumo la piena responsabilità. Inoltre, non condanno nessuno, né tanto meno nutro rancore nei confronti di coloro che diffondono odio e si esprimono negativamente su di me: nessuno mi disprezzerà più di quanto io stesso mi disprezzassi all'epoca. Oggi ho imparato ad amare e perdonare tanto gli altri tanto quanto me stesso. È stato un viaggio difficile, ma sono grato di essere vivo, dedicarmi alla luce che ho scoperto dentro di me e vivere all'insegna del supporto e della gratitudine. Sono davvero dispiaciuto per le parole negative e i messaggi scorretti che ho diffuso nel mondo".

