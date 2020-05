Scontro tra Pamela Prati e Verissimo su Mark Caltagirone: 'non abbiamo bisogno di te'

Volano gli stracci tra Verissimo e Pamela Prati, sul così detto Prati-gate. La trasmissione di Canale 5 infatti aveva annunciato che nella puntata di domani, sabato 2 maggio, avrebbe ri-mandato in onda l'intervista di Silvia Toffanin alla Prati, in cui la showgirl aveva parlato del caso Mark Caltagirone.

L'intervista è diventata famosa in quanto l'ex modella abbandonò lo studio davanti a Silvia Toffanin. Nel comunicato diffuso da Canale 5 si leggeva che "a distanza di un anno da quello che è stato soprannominato il ‘Prati-gate', in questo appuntamento verrà riproposta l’intervista di Silvia Toffanin a Pamela Prati, un teso faccia a faccia in cui la showgirl raccontava che il matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone era saltato per mancanza di serenità".

La ferita ancora non si è rimarginata ed infatti la Prati ha diramato un lungo comunicato in cui si è detta contraria alla scelta di Verissimo, ritenendosi un "bersaglio mediatico".

"È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie e a loro ben noto, e abbiano anche il coraggio di taggarmi. Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da Voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. BASTA” si legge nel comunicato.

Immediata è arrivata la contro-risposta di Verissimo, affidata all'account ufficiale Instagram su cui ha smentito le intenzioni della redazione di mandare in onda la famigerata intervista. "Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera" afferma Verissimo.