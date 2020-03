Lo scontro tra Rosita e Beta in The Walking Dead: differenze tra serie e fumetto

Continua il micidiale scontro tra i sopravvissuti e i pericolosi Sussurratori in The Walking Dead. Nell'ultimo episodio andato in onda, Stalker, abbiamo assistito a un furioso combattimento tra Rosita e Beta, rappresentato con una sostanziale differenza rispetto alla controparte cartacea.

Dopo aver dato uno sguardo al destino di Alpha nei fumetti, adesso è giunto il momento di vedere quali differenze ci sono state durante il decimo episodio della decima stagione di The Walking Dead. Il leader dei Sussurratori ha incaricato il pericoloso Beta (Ryan Hurst) di recarsi dai sopravvissuti per trovare la traditrice Gamma (Thora Birch).

L'uomo, durante il massacro che compie all'interno della comunità, si ritrova faccia a faccia con Rosita (Christian Serratos) che decide di contrastare il nemico affrontandolo con una mazza da baseball assemblata appositamente per le battaglie. Dopo un violento scambio di colpi, Beta riesce a sopraffare Rosita, ma poco prima di infliggere il colpo di grazia viene fermato da Gamma che lo convince a desistere dal proprio intento.

Nei fumetti le vicende si sono svolte in modo molto diverso dato che Rosita era stata uccisa precedentemente da Alpha, e a confrontarsi con Beta erano presenti Aaron e Michonne in un violento combattimento svoltosi nel bosco. Durante lo scontro Aaron viene ferito gravemente, ma ci pensa la stessa Michonne a salvarlo e far scappare il resto dei nemici.

Il prossimo episodio della serie di AMC sarà disponibile il prossimo 8 marzo negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà trasmesso il giorno successivo dal canale satellitare Fox. Vi lasciamo al promo di Morning Star, l'undicesimo episodio di The Walking Dead dove iniziano i preparativi per lo scontro tra gli eroi e i Sussurratori.