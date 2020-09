Scontro social tra Alessandro Gasman e Vittorio Sgarbi: 'cosetto nervosetto'

La cittadina di Sutri da qualche giorno è finita sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani a causa dell'ordinanza del suo sindaco, Vittorio Sgarbi, che ha esplicitamente vietato l'utilizzo della mascherina in quanto ritenuta non necessaria. Alessandro Gassman, attraverso i propri social, ha voluto esprimere il proprio dissenso.

"Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto, e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanculo ?#indicazionitecniche" si chiede l'attore, che ha condito il messaggio con l'emoticon del dito medio.

Il tweet è rapidamente diventato virale ed evidentemente è stato segnalato anche al primo cittadino di Sutri, che con una nota pubblicata sul proprio account Facebook ha voluto rispondere alle critiche di Gassman: "il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che portare la mascherina passeggiando da soli o con la propria moglie è una forma di demenza. Non c’è niente di più contagioso di temere di contagiarsi soltanto quando si è finito di mangiare, a bocca aperta. Bisogna fingere come fanno gli attori. Una cosa è certa: per andare a fare in culo è necessaria la mascherina perché non si rispettano le distanze".

Sgarbi si è più volte mostrato scettico non solo nei confronti dell'utilizzo della mascherina, ma anche dello stato di emergenza in generale, al punto che il suo intervento al Senato è stato anche ripreso da Elon Musk.